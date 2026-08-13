La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cusco, informó que 38 869 jóvenes que alcanzaron o alcanzarán los 18 años hasta el 4 de octubre de 2026, están habilitados para votar por primera vez en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Del total, 19 624 son varones y 19 245 son mujeres.

Estos nuevos electores se incorporaron al padrón electoral después de las últimas Elecciones Regionales y Municipales, realizadas en 2022, y participarán por primera vez en una elección de carácter regional y municipal. Su distribución corresponde a las tres provincias que se encuentran bajo la jurisdicción de la Odpe Cusco: Cusco, Anta y Paruro.

En la provincia de Anta, que comprende a nueve distritos, se registran 4 228 jóvenes que votarán por primera vez. De ellos, 2 177 son varones y 2 051, mujeres.

Por su parte, la provincia de Paruro, que abarca nueve distritos, registra en todo su territorio a 2 409 nuevos electores, de los cuales, 1 220 son varones y 1 189, mujeres.

En tanto, la provincia de Cusco, que comprende ocho distritos, incluido el distrito de Cusco, sede de la oficina descentralizada, registra 32 232 electores jóvenes que votarán por primera vez. De ellos, 16 227 son varones y 16 005, mujeres.

Ante la incorporación de este nuevo grupo de votantes, se desarrollan acciones de orientación electoral dirigidas a los jóvenes, con información sobre su participación en los comicios y las principales etapas de la jornada del 4 de octubre. Asimismo, a nivel de la ODPE Cusco, se tiene previsto habilitar 166 locales y 1547 mesas de sufragio.

En ese marco, la ONPE recordó que, en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales, entre ellas gobernadores y vicegobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como regidores, quienes ejercerán funciones durante el periodo 2027-2030.