Con el objetivo de proteger la producción hortofrutícola y los ingresos de las familias rurales, en Cusco se fortalecen acciones de vigilancia y control integrado de la mosca de la fruta en cinco provincias de la región, en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa). La intervención comprende 1 680 hectáreas de cultivos hospedantes, ubicadas en 19 distritos y 52 sectores o comunidades de Urubamba, Calca, Anta, Paruro y La Convención.

Como parte de estas acciones, en el distrito de Yucay, provincia de Urubamba, se desarrolló una demostración práctica dirigida a productores sobre la instalación y uso de trampas para el control etológico de la mosca de la fruta. Especialistas de la Geragri y Senasa explicaron los criterios técnicos para el uso de estas herramientas, con el propósito de que los agricultores puedan replicar las prácticas de vigilancia y control directamente en sus parcelas.

La estrategia prioriza la transferencia de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades de los productores, con el propósito de que el control de la plaga no dependa únicamente de las intervenciones institucionales y se incorpore de forma progresiva como una práctica permanente en el manejo de los cultivos. El plan “Acciones de Vigilancia y Fortalecimiento de Control Integrado de Moscas de la Fruta en los Valles Interandinos de la Región Cusco” contempla medidas de control cultural, mecánico, químico y etológico, además de vigilancia, cuarentena interna, inspección y certificación fitosanitaria.

El componente de control etológico incorpora el uso de trampas para el monitoreo y reducción de las poblaciones de moscas de la fruta, mientras que las acciones de cuarentena interna contribuyen a prevenir la dispersión de la plaga hacia otras zonas productivas. Asimismo, el plan contempla el fortalecimiento del personal técnico que interviene en las cinco provincias y la participación de inspectores fitosanitarios de cuarentena interna en sectores de La Convención, con el propósito de mejorar la capacidad de respuesta frente a la presencia y dispersión de la plaga.

Para el desarrollo de estas acciones, el Gobierno Regional Cusco cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 500 000 soles para el año fiscal 2026, destinado a las actividades contempladas en la meta 046. Al respecto, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, señaló que la prevención y el control de la plaga forman parte de una política regional orientada a proteger el trabajo de los agricultores y garantizar mejores condiciones para sus actividades productivas. “Estamos articulando esfuerzos y llevando asistencia técnica a los productores para que cuenten con las herramientas necesarias para cuidar sus cultivos y asegurar nuevas oportunidades para sus hogares”, resaltó.

El objetivo general del plan es reducir los niveles de infestación y prevalencia de la mosca de la fruta en los valles interandinos del Cusco, mediante medidas de control integrado, acciones de cuarentena interna y fortalecimiento de las capacidades técnicas a través de capacitaciones y talleres. “Cuando protegemos un cultivo, protegemos el esfuerzo de una familia. Cuando fortalecemos al agricultor, fortalecemos la economía de la región”, concluyó el gobernador cusqueño.