El Poder Judicial tomó juramento a Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como nuevos miembros del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en representación del Poder Ejecutivo.

Los tres economistas fueron designados el 5 de agosto mediante la Resolución Suprema N.° 250-2026-PCM y cuentan con amplia experiencia en el BCRP.

La ceremonia estuvo encabezada por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, y contó con la presencia del gerente general del BCRP, Paul Castillo; el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba; y el viceministro de Hacienda, Erick Lahura.

El directorio del BCRP está integrado por siete miembros . Con estas designaciones, aún queda pendiente que el Senado elija a otros tres directores. Asimismo, Julio Velarde, ratificado por la presidenta Keiko Fujimori para continuar al frente del organismo monetario, deberá ser ratificado por el Senado y posteriormente jurar nuevamente en el cargo.

Inés Choy: Economista por la UNMSM y magíster en Economía por Rice University. Ingresó al BCRP en 1977 y ocupó diversos cargos, incluida la Gerencia General. Integra el directorio desde 2021.

Luis Miguel Palomino: Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por Wharton. Fue director y vicepresidente del BCRP entre 2016 y 2021. Actualmente preside el Instituto Peruano de Economía (IPE).

Gustavo Yamada: Economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por Columbia University. Es vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico y fue director del BCRP en los periodos 2013-2016 y 2016-2021.

Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki juraron a sus cargos como directores del #BCRP en una ceremonia realizada ante la presidenta del @Poder_Judicial_ Judicial, Janet Tello Gilardi.

#BCRP #Institucionalidad #EstabilidadMonetaria pic.twitter.com/khNouP9xs0 — Banco Central de Reserva del Perú - BCRP (@bcrpoficial) August 13, 2026

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