Un operativo policial contra el tráfico ilícito de drogas permitió intervenir a un grupo de personas que sería parte de la presunta organización criminal “Los Chankas”, en el distrito de San Clemente, provincia de Pisco. La acción se realizó el miércoles 12 de agosto, cerca de las 9:25 de la mañana, como parte de las labores de inteligencia e investigación desarrolladas para detectar el traslado de sustancias ilícitas.

Golpe policial

Durante la intervención fueron detenidos R. R. A., de 50 años; W. C. M., de 37; F. A. O. T., de 21; y J. D. A. C. A., de 23 años. También fueron retenidos dos adolescentes de 17 años, debido a su presunta participación en los hechos que son materia de investigación. Todos se encontraban a bordo de los vehículos que habían sido identificados previamente por los agentes.

El hallazgo principal se produjo durante el registro de una de las unidades. En la zona de carga, los efectivos encontraron dos costales que contenían varios paquetes con cannabis sativa, nombre científico de la marihuana. Tras verificar el contenido, la sustancia fue decomisada y los vehículos relacionados con la intervención quedaron incautados para continuar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el reporte policial, el operativo permitió retirar de circulación 67,2 kilos de marihuana, además de incautar tres vehículos que estarían vinculados con las actividades investigadas. La Policía estimó que el decomiso representa una afectación económica de aproximadamente S/ 204.000 para la actividad ilícita.

La intervención forma parte de las acciones que se vienen realizando la policía para identificar las rutas empleadas para el transporte de droga en la región.

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