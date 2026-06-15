Un total de ocho kilogramos de marihuana fueron incautados por agentes del Escuadrón Verde–Terna de la Región Policial Ica durante un operativo que permitió desarticular a la presunta banda delictiva denominada “Los Dementes del Sur”.

Operativo Antidrogas

La operación policial tuvo lugar alrededor de las 6:48 de la tarde en la avenida Las Américas, a la altura del ingreso al asentamiento humano Guarango, donde los efectivos lograron intervenir a tres presuntos integrantes de la organización luego de un trabajo de inteligencia y vigilancia.

Los detenidos fueron identificados como Robert David Rodríguez Arias de 24 años, alias “Cadena”; Yunil Tono Marca Guerrero (38), alias “Foquita”; y Gerardo Paul Fajardo Flores (24), conocido como “Gatillo”. Los tres son investigados por su presunta participación en delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas.

Durante la intervención, la Policía halló seis bolsas que contenían aproximadamente ocho kilos de marihuana. Asimismo, fueron incautados tres teléfonos celulares y una billetera que serán sometidos a las diligencias e investigaciones correspondientes.

Las autoridades también decomisaron un camión cisterna de agua de placa W4P-857, vehículo que presuntamente era utilizado para transportar y ocultar la droga, aprovechando su apariencia para evitar sospechas durante los desplazamientos.

La Policía Nacional informó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para determinar el alcance de las actividades de la organización y establecer posibles nexos con otras redes dedicadas al tráfico de drogas en la región Ica.

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