El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Jhoel Daniel Peña Rojas, expareja y padre del hijo de Miluska Huamán Boza, quien es investigado como presunto autor del feminicidio de la joven madre de 25 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 8 de agosto en una zona desértica del sector Casablanca, en Yauca del Rosario (Ica).

Trasladado a la cárcel

Peña Rojas sería trasladado al penal de Cachiche, donde permanecerá mientras el Ministerio Público desarrolla las diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias en las que murió Miluska y determinar las responsabilidades que correspondan.

A las afueras de la sede judicial, familiares de la víctima exigieron una condena severa contra el investigado. Jacqueline, hermana de Miluska, sostuvo que existen diversos elementos que comprometerían al investigado. Entre ellos mencionó el registro GPS del vehículo que habría conducido Peña Rojas, las diligencias de reconstrucción y las evidencias recogidas durante la investigación.

Según su relato, el registro del vehículo permitió identificar desplazamientos hacia la zona donde posteriormente fue localizado el cuerpo. La familia también participó en las labores de búsqueda y señaló que encontró indicios de tierra removida y rastros que llamaron la atención en el lugar.

El cuerpo de Miluska fue encontrado enterrado en una zona de difícil acceso. La recuperación demandó varias horas de trabajo debido a las condiciones del terreno y a la presencia de una gran roca sobre el área donde se encontraba el cadáver. “Mi hermana estaba viva al momento que la enterró”, afirmó la familiar.

La familia también señaló que la joven habría presentado lesiones compatibles con un cuadro de asfixia y traumatismos.

Miluska fue reportada como desaparecida el 31 de julio, luego de salir de su vivienda en el centro poblado El Rosario con dirección a su centro de trabajo.

Durante los días posteriores, sus familiares realizaron una intensa búsqueda hasta que los investigadores comenzaron a revisar los desplazamientos de un auto rojo de placa CPV-530, que habría estado bajo conducción de Peña Rojas.

De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el sistema GPS permitió identificar que el vehículo se había desplazado hacia una zona cercana al lugar donde posteriormente fue encontrado el cuerpo de Miluska.

Durante la búsqueda también se detectaron sectores con tierra removida. Los familiares señalaron que observaron marcas que aparentaban haber sido producidas con herramientas y un cactus colocado sobre el terreno, elementos que posteriormente fueron considerados relevantes para las investigaciones.

EL DATO: La víctima era madre de un niño de cinco años, quien quedó bajo el cuidado de la familia materna tras la muerte de Miluska. Sus familiares señalaron que el menor viene recibiendo atención y que se busca protegerlo del impacto emocional provocado por la pérdida de su madre. La situación se vuelve aún más compleja debido a que su padre es el principal investigado.

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