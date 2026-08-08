Tres personas fueron intervenidas por agentes del Escuadrón Verde – Grupo Terna de la Región Policial Ica durante un operativo denominado “Cordillera Blanca”, en una intervención que permitió encontrar diversas sustancias presuntamente vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

Golpe policial

Según la información policial, los intervenidos son E.C.A.D., de 23 años, conocido con el alias de “Negro”; J.S.A.D., de 19 años, alias “Pirulo”; y R.D.P.D.N., de 49 años, alias “Brujito”. Los tres son señalados preliminarmente por la Policía como presuntos integrantes de la organización denominada “Los Malditos del Puerto Nueva Generación”.

Durante el registro, los agentes encontraron aproximadamente cinco kilogramos de hojas, semillas y tallos secos con características similares a cannabis sativa, conocida como marihuana. También fue hallada una sustancia con características similares al clorhidrato de cocaína, cuyo peso aproximado sería de 500 gramos.

La intervención permitió además encontrar 37 frascos de poppers, pastillas con características similares a éxtasis, ketamina y una sustancia que sería TUSI.

Asimismo, los agentes encontraron recortes de papel secante con características similares a LSD, elementos que fueron incautados para las diligencias y peritajes respectivos.

En el lugar también fueron incautados tres celulares, dinero en efectivo y balanzas digitales. Estos objetos serán incorporados a las investigaciones para determinar su posible relación con las actividades que son materia de pesquisa.

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