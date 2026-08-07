Dos hombres fueron detenidos durante un operativo policial realizado en el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, tras ser encontrados en posesión de cientos de envoltorios con una sustancia que sería pasta básica de cocaína (PBC). La intervención estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría PNP Pueblo Nuevo, con apoyo de la División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS) Chincha.

Ketes con drogas

De acuerdo con la información policial, la intervención se produjo durante un patrullaje motorizado preventivo en la intersección de la calle María Parado de Bellido con el jirón Chincha. Según el reporte, los sospechosos habrían intentado evadir la presencia de los agentes, lo que motivó su intervención.

Los detenidos fueron identificados como Jhon Franclin Escobar Canchero (29) y Jairo Miguel Rodríguez García (40), quienes, de acuerdo con las investigaciones preliminares, serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Envidiosos”.

Durante el registro personal, los agentes informaron haber hallado 224 envoltorios de papel doblado, conocidos como “ketes”, que contenían una sustancia pulverulenta con características similares a la pasta básica de cocaína (PBC).

Ambos intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Pueblo Nuevo en calidad de detenidos y quedaron a disposición de la Sección de Delitos y Faltas, mientras continúan las diligencias.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO