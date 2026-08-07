Una persona de la tercera edad confió su equipo celular a un mototaxista y este se fue con dirección desconocida con el equipo móvil. La policía brindó el apoyo al adulto mayor e investiga.

Delito en la zona

La víctima de 82 años estaba en la avenida San Martín, en el distrito de Pueblo Nuevo (Chincha), sentado en su silla de ruedas cuando es abordado por un hombre que conducía mototaxi. Luego de una breve conversación el adulto mayor entrega su celular al chófer de la trimoto, quien desaparece sin devolver el aparato de comunicación.

Los agentes de la comisaría distrital recibieron el testimonio del octogenario y comenzaron con el patrullaje por distintos sectores en búsqueda del sujeto que tiene en su poder el celular del anciano. Cabe indicar que semanas atrás en Chincha Alta un facineroso engaño a un menor para apoderarse de su móvil y escapó en un mototaxi.

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