Un sujeto de identidad aún desconocida se burló de la amabilidad de un escolar para cometer el robo de su celular. El delincuente en cuestión de segundos aplicó una modalidad delictiva y huyó con el equipo tecnológico.

Delito en la zona

El facineroso encontró al menor por inmediaciones de la calle Túpac Amaru, cerca al colegio Andrés Avelino Cáceres, en Chincha Alta, y fingiendo que necesitaba realizar una llamada de urgencia se acercó a la víctima.

El escolar decidió ayudar al prójimo, pero en realidad había caído en el plan delictivo, y es que el delincuente al tener el móvil comienza a caminar por la carretera, fingiendo estar en una llamada y solicita al menor que compre en una tienda.

El ladrón al quedarse solo aborda un mototaxi y escapa con dirección desconocida. Su accionar fue captado por las cámaras de seguridad de uno de los negocios de la zona para la identificación del hombre.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO