Un sujeto fue captado por cámaras de seguridad cuando robaba un celular en el interior de una galería comercial ubicada en la tercera cuadra de la avenida San Martín, en la provincia de Ica.

Delito en la zona

Las imágenes registradas por el sistema de seguridad muestran a un hombre vestido con un polo blanco y portando una mochila negra que ingresa con una mujer al local. La mujer pregunta y distrae a la trabajadora, mientras que el individuo toma el equipo celular que se encontraba sobre un mostrador.

Tras apoderarse del dispositivo, el sujeto lo guarda rápidamente en uno de sus bolsillos y abandona el lugar sin levantar sospechas.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, cuyas imágenes podrían ser utilizadas para identificar al autor del robo y facilitar las investigaciones.

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