Un establecimiento comercial del cercado de Ica fue víctima del robo de un celular el último viernes, en un hecho que ha generado preocupación entre comerciantes de la zona.

Alerta a comerciantes

Las cámaras de seguridad registraron al individuo alrededor de las 11 de la mañana, cuando ingresó con una gorra que cubría parcialmente su rostro, mostrando una actitud sospechosa al observar constantemente a su alrededor.

En otro ángulo se aprecia cómo, tras cometer el hurto, abandona el establecimiento y emprende una rápida huida con rumbo desconocido, lo que dificulta su identificación plena.

De acuerdo con los registros y testimonios, no sería la primera vez que este sujeto actúa bajo esta modalidad en otros negocios de la ciudad. Por ello, los afectados decidieron difundir las imágenes para alertar a la ciudadanía y prevenir nuevos robos, solicitando además a las autoridades que tomen acciones para ubicar y capturar al presunto responsable.

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