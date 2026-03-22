Un operativo ejecutado por la Policía Nacional permitió la desarticulación de la presunta banda criminal “Los Parroquianos del Norte” en la ciudad de Ica, luego de una serie de hechos delictivos que involucraron asaltos a pasajeros bajo la modalidad de falsos taxistas y el robo de un vehículo. La intervención se produjo el 20 de marzo, alrededor de las 2:21 de la tarde, tras acciones de inteligencia.

Investigados por robo

El caso se originó cuando un hombre de iniciales E.E.C.Y. (44) denunció haber sido víctima de asalto luego de abordar un taxi Tico amarillo de placa W2V-071 tras salir de un club nocturno en el óvalo del estadio. Según su testimonio, durante el trayecto fue amenazado y despojado de sus pertenencias por los ocupantes del vehículo, quienes operaban bajo la fachada de servicio de transporte.

A partir de esta denuncia, los agentes se movilizaron hacia la urbanización El Aras, donde ubicaron el vehículo implicado y lograron intervenir a un joven de 23 años, natural del distrito de La Tinguiña, quien fue reconocido por la víctima como uno de los autores del asalto. Esta primera intervención permitió establecer la posible existencia de una red delictiva organizada.

Durante el operativo, se presentó una segunda víctima, identificada con las iniciales J.A.M.C., quien reportó el robo de su camioneta Toyota RAV4 de placa ALW-328, la cual había dejado estacionada en los exteriores de un restobar. Este hecho evidenció que los sujetos no solo realizaban asaltos a pasajeros, sino también robos de vehículos en la misma zona.

En plena intervención, la Policía detectó un vehículo sospechoso realizando maniobras temerarias, iniciándose una persecución que culminó con la detención de un automóvil Kia Picanto de placa Y2L-318.

Finalmente, la unidad sustraída fue ubicada en el puente de la avenida Los Maestros, confirmando su recuperación. Los detenidos, junto a Piero Alejandro Pacheco Carhuas (23), fueron vinculados a la presunta banda “Los Parroquianos del Norte” y puestos a disposición de las autoridades por el delito de robo agravado, mientras el Ministerio Público continúa con las investigaciones para determinar su responsabilidad y posible participación en otros hechos delictivos.

VIDEO RECOMENDADO