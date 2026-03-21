Imágenes de cámaras de seguridad revelaron un violento asalto ocurrido la noche del último miércoles en el distrito de La Tinguiña, en la provincia de Ica, donde un sujeto armado descendió de una mototaxi amarilla para amenazar a dos mujeres que se encontraban en la calle junto a un menor de edad.

Grave delito

El hecho, registrado a las 8:42 p.m., muestra cómo el delincuente, con el rostro cubierto, las intimida presuntamente con un arma de fuego, provocando escenas de pánico que terminaron con una de las víctimas cayendo al asfalto mientras sostenía al niño.

Tras arrebatarles sus pertenencias de valor, el sujeto huyó rápidamente a bordo del mismo vehículo con rumbo desconocido. Vecinos de la zona salieron en auxilio de las víctimas, mientras crece la preocupación entre los residentes, quienes advierten que esta modalidad delictiva se estaría repitiendo en distintos puntos del distrito, por lo que exigieron a la Policía intensificar los operativos para dar con los responsables.

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