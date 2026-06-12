Perujazz vuelve a poner el nombre del Perú en el circuito internacional de la música. La emblemática agrupación nacional confirmó una nueva gira europea que incluirá presentaciones en Madrid, Barcelona, Budapest y Estocolmo, además del lanzamiento oficial de su nuevo disco doble en uno de los espacios culturales más importantes de la capital española: la Casa de América de Madrid.

La agrupación presentará el próximo 3 de julio su álbum “Perujazz En Vivo — 2023 Gira Europea”, una producción grabada durante su último tour por el Viejo Continente. El lanzamiento se realizará en el Auditorio Gabriela Mistral de Casa de América, institución considerada uno de los principales centros culturales iberoamericanos de España.

El evento incluirá un showcase en vivo, el estreno de un minidocumental dirigido por Diego Cendra y un encuentro con prensa especializada. El disco será publicado en formato digital y doble vinilo bajo el sello español Vampisoul/Munster, y reúne diez composiciones registradas durante la gira europea de 2023 por países como Noruega, Austria, Alemania, Reino Unido, España y Francia.

Entre las composiciones de este proyecto —que recibió el respaldo de los Estímulos Económicos del Ministerio de Cultura del Perú— destacan “Funk Andino”, “Marinera Perujazz”, “Homenaje a Chocolate”, “Cumbiando” y “Chincha Saudita”, piezas que reflejan la fusión entre el jazz contemporáneo y las raíces afroperuanas y andinas.

La noticia marca un nuevo hito internacional para la agrupación peruana, considerada pionera en la integración del jazz contemporáneo con las raíces musicales afroperuanas y andinas. La gira continuará el 11 de julio en el Café Berlín de Madrid y el 13 de julio en La Nau de Barcelona, dos escenarios clave del circuito de jazz y músicas del mundo en España.

Fundado en Lima en 1984, Perujazz ha construido una trayectoria de más de cuatro décadas llevando su propuesta musical a escenarios de Europa y América.

El recorrido europeo también contempla fechas especiales en Budapest y Estocolmo, junto a las embajadas del Perú en ambas ciudades, reforzando el papel de la agrupación como una de las principales embajadoras culturales de la música peruana en el extranjero.

Fundado en Lima en 1984, Perujazz ha construido una trayectoria de más de cuatro décadas llevando su propuesta musical a escenarios de Europa y América, consolidando un lenguaje propio dentro del jazz latinoamericano.

Tras culminar su gira internacional, la agrupación —integrada actualmente por Manongo Mujica, Jean Pierre Magnet, Andrés Prado, Julio Zavala y César Ballumbrosio— regresará a Lima para una presentación especial en octubre, como gran cierre de sus actividades conmemorativas por sus 40 años de trayectoria.