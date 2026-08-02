Vecinos del jirón Provincias, en el sector La Laguna Viña del Río, bloquearon el acceso a las calles en protesta por la realización de una feria organizada con motivo de las Fiestas Patrias y el aniversario de Huánuco. Según denunciaron, el intenso tránsito vehicular generado por la actividad representa un riesgo para la seguridad de niños, adultos mayores y demás residentes.

Los pobladores señalaron, además, que por la zona atraviesan tuberías de agua potable, por lo que expresaron su preocupación ante posibles daños ocasionados por el constante paso de vehículos pesados. En ese contexto, solicitaron la intervención del Ministerio Público y de las autoridades competentes para evaluar la situación y adoptar las medidas correspondientes.

Durante la protesta, una vecina cuestionó la gestión del alcalde provincial al sostener que las decisiones adoptadas responderían a intereses particulares y no al bienestar de la población.

Entretanto, los vecinos ratificaron que mantendrán bloqueadas las vías como medida de protesta hasta que sus demandas sean atendidas por las autoridades.