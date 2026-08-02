En cumplimiento del plan de trabajo promovido por el Programa de Alimentación Escolar (PAE) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la Municipalidad Provincial de Lauricocha, en la región Huánuco, entregó kits de equipamiento de cocina y menaje a dos Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei) de los centros poblados de Liclapampa y San Marcos de Goshgosh.

Los kits incluyen cocinas, ollas, tazones, cucharones, cuchillos, coladores, jarras medidoras, platos, cucharas, tazas, mandiles y otros utensilios indispensables para la preparación y el servicio de los alimentos. El equipamiento fue recibido por los integrantes de los Comités de Alimentación Escolar (CAE), responsables de elaborar los desayunos y almuerzos con los productos que distribuye mensualmente el PAE.

El jefe de la Unidad Territorial Huánuco del Programa de Alimentación Escolar, Eli Luna Japan, destacó que la entrega de estos implementos contribuirá a mejorar las condiciones para la preparación de los alimentos y favorecerá una adecuada alimentación de los estudiantes. Asimismo, reconoció el compromiso asumido por la Municipalidad Provincial de Lauricocha en beneficio de la población escolar.

La entrega de menaje y utensilios forma parte de las acciones que impulsa la comuna para cumplir con las metas de la estrategia Premio Nacional Sello Municipal 2026, promovida por el Midis, la cual incentiva a los gobiernos locales a gestionar e invertir en el fortalecimiento del servicio alimentario escolar.

A través de estas acciones articuladas, el Programa de Alimentación Escolar reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con las municipalidades para garantizar un servicio alimentario nutritivo, oportuno y descentralizado, contribuyendo al desarrollo y aprendizaje integral de los estudiantes.