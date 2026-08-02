Lima Metropolitana amaneció este domingo 2 de agosto con pistas mojadas, charcos y calles cubiertas de agua tras una llovizna de moderada intensidad que se registró desde aproximadamente las 5:00 a. m.

La precipitación generó dificultades en el tránsito vehicular y peatonal, especialmente en distritos como Miraflores, Chorrillos, Magdalena, San Miguel, Rímac, Lince, Breña y Villa El Salvador, donde también se reportaron algunos incidentes menores con motociclistas debido al pavimento resbaladizo.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informó que las condiciones habían sido previstas en su pronóstico diario y recomendó a conductores, motociclistas, ciclistas y usuarios de vehículos eléctricos desplazarse con precaución, reducir la velocidad y mantener una mayor distancia de seguridad para evitar accidentes.

Para este domingo, se esperan temperaturas entre 19 °C y 24 °C, con posibilidad de algunos periodos de brillo solar durante la tarde.

Asimismo, el Senamhi advirtió que continuará el incremento de la velocidad del viento en la costa peruana, incluido Lima y Callao, lo que favorecerá la presencia de nubosidad, niebla, neblina y lloviznas aisladas, principalmente en distritos cercanos al litoral.

En la costa central se prevén vientos de hasta 34 kilómetros por hora.

La entidad explicó que estas lloviznas forman parte de un evento meteorológico que afecta a la costa peruana entre el 31 de julio y el 2 de agosto, ocasionado por el fortalecimiento de los vientos del sur frente al litoral.

Este fenómeno incrementa la humedad y la cobertura nubosa, mientras que la influencia del Anticiclón del Pacífico Sur intensifica las corrientes de aire que favorecen las precipitaciones, especialmente en los distritos costeros de Lima.