Un nuevo hecho delictivo se registró en la provincia de Ica, luego de que delincuentes asaltaran una tienda Mass ubicada en el sector Manzanilla. Los responsables lograron llevarse el dinero correspondiente a las ventas del día antes de darse a la fuga.

Delito en la zona

Según la información preliminar, los asaltantes ingresaron al establecimiento aparentando ser clientes. Una vez en el interior, sacaron armas de fuego y redujeron a los trabajadores, obligándolos a entregar el dinero de la caja registradora. Tras cometer el robo, los delincuentes escaparon con rumbo desconocido, mientras los empleados dieron aviso a las autoridades.

Efectivos de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la zona e iniciar las diligencias correspondientes. Los agentes vienen recabando testimonios de los trabajadores y revisando las cámaras de seguridad del establecimiento y de los alrededores, con el objetivo de identificar a los responsables.

Este no es el primer hecho delictivo que afecta a esta tienda. En mayo de 2026, el mismo local fue blanco de otro robo, cuando un grupo de delincuentes, de nacionalidad extranjera, realizó un forado para ingresar al establecimiento y sustrajo más de 11 mil soles en efectivo.

La reiteración de este tipo de hechos ha generado preocupación entre comerciantes y vecinos del sector, quienes solicitan un mayor patrullaje y el fortalecimiento de las medidas de seguridad para prevenir nuevos asaltos.

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