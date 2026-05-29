El Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, consiguió que se dicte 9 meses de prisión preventiva contra Anthony Alejandro Sánchez Sánchez (Uruguay), Franco Antonio Morel Chávez (Chile) y Ezequiel Jesús Suárez Riquelme, investigados por la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, en agravio de Tienda Mass, así como por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal, en agravio del Estado.

A la cárcel

La investigación está a cargo de la fiscal provincial Fiorella Aguilar Hernández, quien sustentó el requerimiento de prisión preventiva ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

De acuerdo con los actos de investigación, los hechos ocurrieron la madrugada del 25 de mayo de 2026, cuando personal policial recibió una alerta sobre la presunta comisión de un ilícito en una tienda Mass ubicada en la avenida Jerónimo de Cabrera, en la ciudad de Ica. Tras ejecutar un plan cerco en la zona, los efectivos intervinieron a los tres investigados en las inmediaciones del establecimiento.

Según la tesis fiscal, los investigados habrían actuado de manera coordinada para sustraer dinero en efectivo de la bóveda del local comercial, realizando previamente una perforación en la pared posterior del inmueble. Durante la intervención policial se halló dinero en efectivo por la suma de S/ 11 190, monto que habría sido sustraído de la caja fuerte de la tienda, además de diversas herramientas presuntamente utilizadas para perpetrar el hecho.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que los imputados habrían conformado una presunta banda criminal dedicada a la comisión de delitos contra el patrimonio, utilizando una modalidad consistente en la perforación de paredes y bóvedas de establecimientos comerciales durante horas de la noche.

Tras la detención en flagrancia, los investigados fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal de Ica (DEPINCRI), donde se continuaron las diligencias de ley y se recabaron los elementos de convicción que sustentaron el requerimiento fiscal.

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