Tres presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Sangrientos Iqueños” fueron capturados por agentes de la SECEME Ica, luego de ser señalados como responsables de un hurto agravado cometido en una tienda Mass ubicada en la avenida Luis Jerónimo de Cabrera, en la provincia de Ica.

Golpe policial

Los detenidos fueron identificados como Ezequiel Jesús Suárez Riquelme de 28 años, alias “Ojito”, natural de Uruguay y señalado como presunto cabecilla; Franco Antonio Morel Chávez (29), alias “Pololo”, de nacionalidad chilena; y Antony Alejandro Sánchez Sánchez (40), alias “Kito”, también natural de Uruguay. Todos fueron intervenidos tras un seguimiento realizado por efectivos policiales.

Según la información policial, las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el accionar de los sujetos, quienes habrían realizado un forado utilizando diversas herramientas para acceder a la caja fuerte y apoderarse del dinero de las ganancias del local. Durante la intervención se recuperó una mochila negra marca Victorinox que contenía S/ 11,190 en efectivo.

Los tres intervenidos fueron trasladados a las instalaciones de la DEPINCRI Ica, donde permanecerán mientras continúan las diligencias e investigaciones por los presuntos delitos de hurto agravado y banda criminal. La Policía no descarta que los detenidos estén vinculados a otros hechos delictivos ocurridos en la región.

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