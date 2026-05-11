Una mujer fue detenida y un efectivo policial es investigado por la presunta comisión del delito de hurto agravado ocurrido en el interior del minimarket “Megamarket”, ubicado en la urbanización Las Casuarinas D-21, primera etapa, en la provincia de de Ica.

Investigación policial

De acuerdo con el parte policial, agentes de la Comisaría de Ica procedieron con la detención de Rosario Gómez, de 37 años, quien es sindicada de participar en el presunto delito contra el patrimonio. La intervención se realizó luego de las diligencias efectuadas tras la denuncia formulada por representantes del establecimiento comercial afectado.

Asimismo, la Policía informó que el otro implicado es el suboficial de primera PNP Cure Yllaconse, quien labora en la Unidad de Emergencia de Ica. Las autoridades realizaron la búsqueda del agente policial; sin embargo, hasta el momento no lograron ubicarlo, desconociéndose actualmente su paradero.

El caso quedó a cargo de las autoridades competentes para continuar con las investigaciones y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados en el presunto hurto agravado.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO