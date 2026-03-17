Ayer a las 10:15 de la mañana, personal policial del Área de la Policía Judicial de Ica logró la captura del sujeto identificado con las iniciales N.B.D.H. (29), quien presentaba una requisitoria vigente por el delito contra el patrimonio – hurto agravado.

Buscado desde enero

La orden fue emitida por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ica, a mérito del Expediente N.º 1683-2017, de fecha 16 de enero de 2026.

El intervenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias de ley conforme al mandato judicial.

“La Región Policial Ica continúa trabajando firmemente en la ubicación y captura de personas requisitoriadas, contribuyendo al fortalecimiento de la seguridad y el orden público en beneficio de toda la ciudadanía”, se indicó.

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