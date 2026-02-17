En un operativo ejecutado la noche del 14 de febrero de 2026, efectivos de la Comisaría PNP Guadalupe detuvieron a dos jóvenes señalados como presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos de Expansión”, acusados de cometer un robo agravado con arma blanca en la jurisdicción.

Banda Detenida

La intervención se realizó alrededor de las 10:00 de la noche, luego de que la víctima denunciara haber sido amenazada con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias. La rápida reacción policial permitió ubicar a los sospechosos en las inmediaciones del lugar de los hechos.

Los detenidos fueron identificados como Jesús Artemio Yumbato Panaifo (21) y Luiggy Anderson Vega Cárdenas (19), quienes estarían implicados en el presunto delito contra el patrimonio en agravio de un ciudadano de Guadalupe.

Según las primeras diligencias, ambos habrían actuado de manera coordinada para intimidar a la víctima, utilizando un arma blanca como medio de coacción.

Los intervenidos fueron trasladados a la Comisaría PNP Guadalupe, donde permanecen bajo custodia mientras se desarrollan las diligencias de ley con conocimiento del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.

