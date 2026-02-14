La Región Policial Ica, a través de la Comisaría PNP La Tinguiña, ejecutó el operativo “Lunas Oscurecidas, Ciudadanos Extranjeros – 2026”, logrando recuperar dos vehículos que registraban requisitoria vigente por delitos contra el patrimonio.

Vehículos recuperados

La intervención se realizó el 11 de febrero de 2026, alrededor de las 5:00 de la tarde, en diversos puntos estratégicos del distrito de La Tinguiña, como parte de las acciones de control e identificación vehicular orientadas a reforzar la seguridad ciudadana.

Durante el despliegue policial se detectó un vehículo menor marca Bajaj, modelo REU Autoriksha, color rojo, con placa N.° 8342-2Y, solicitado por SEPROVE-Ica por hurto de vehículo, según Registro N.° 061-2024, de fecha 30 de enero de 2025. Asimismo, se intervino un automóvil M1, marca Chevrolet, modelo Spark, color blanco, con placa N.° B0R-541, requerido por SEPROVE-Ica por el delito de asalto y robo de vehículo, conforme al Registro N.° 591-2025, de fecha 27 de noviembre de 2025.

Ambas unidades fueron trasladadas a la dependencia policial correspondiente para continuar con las diligencias de ley y proceder a su posterior entrega a los propietarios. La Policía Nacional informó que este tipo de operativos continuará ejecutándose de manera inopinada en distintos sectores del distrito, con el objetivo de prevenir el delito y detectar vehículos con requisitoria vigente.

VIDEO RECOMENDADO