En el marco de los operativos de control y prevención del delito, efectivos de la Región Policial Ica, a través de la Comisaría PNP San Juan Bautista, lograron la intervención y detención de un sujeto que registraba una orden de captura vigente, reforzando así las acciones orientadas a garantizar la seguridad ciudadana en el distrito.

Captura policial

El hecho se produjo el sábado 8 de febrero de 2026, aproximadamente a las 6:00 de la tarde, cuando el personal policial realizaba acciones de patrullaje y verificación de identidades. Durante estas diligencias se procedió a la intervención de Pedro Jaime Abel Coronado Talledo, de 31 años, quien al ser consultado en el sistema policial arrojó una requisitoria activa por el delito de microcomercialización de drogas.

De acuerdo con la información oficial, la orden de captura fue emitida por el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Ica, en el marco del Expediente N.° 015-2019, con fecha 15 de enero de 2019, encontrándose plenamente vigente al momento de la intervención.

Tras su captura, el intervenido fue conducido a la dependencia policial, donde quedó en calidad de custodiado y se realizaron las coordinaciones correspondientes para su traslado. Posteriormente, fue puesto a disposición de la Policía Judicial PNP Ica, conforme a ley, a fin de que continúen los procedimientos judiciales y se determinen las responsabilidades que correspondan.

