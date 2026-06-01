La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica desarrolló ayer domingo 31 de mayo el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral que se empleará en la Segunda Elección Presidencial 2026, con el objetivo de comprobar la operatividad del software que será utilizado el 07 de junio.

Proceso electoral

El ensayo se realizó a las 09:35 a. m. de manera simultánea en los centros de cómputo de las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales implementadas a nivel nacional para estos comicios.

La actividad contó con la participación de la jefa de la ODPE Ica, Dra. Elsa Otilia Panta Ymán, y el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, Dr. Luis Alberto Leguía Loayza.

Durante el simulacro se procesó un porcentaje de actas de prueba con datos ficticios, cuyos resultados esperados habían sido previamente calculados de forma manual. Posteriormente, los resultados obtenidos en el sistema fueron comparados con los cálculos realizados, a fin de validar su exactitud.

Asimismo, se efectuó la puesta a cero del sistema de cómputo electoral, procedimiento que consiste en la eliminación de los registros de la base de datos a través del software electoral, ejecutado en los servidores de los centros de cómputo y servidores nacionales, con miras al inicio del procesamiento oficial de actas.

El centro de cómputo es un ambiente especialmente equipado para el procesamiento de actas electorales, que cuenta además con espacios destinados a personeros y observadores, desde donde pueden supervisar las actividades del área de procesamiento.

Para los comicios del 7 de junio, en la circunscripción electoral de la ODPE Ica 403,637 electores de las provincias de Ica, Nasca y Palpa están convocados a las urnas. La jornada electoral se llevará a cabo en 150 locales de votación distribuidos en 24 distritos y 1 centro poblado.

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