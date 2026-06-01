El ciudadano identificado como Feliberto Llanos Benito fue detenido por la Policía Nacional en el distrito de Ilabaya, región de Tacna,por el presunto delito en contra de la libertad sexual, violación sexual en agravio de una persona mayor de edad con discapacidad.

Los hechos se registraron la noche del sábado cuando la pobladora R.E.Ch.M (77)denunció que al llegar a su domicilio en el anexo de Oconchay e ingresar en la habitación de su hija, que sufre una discapacidad, la halló en prendas íntimas y a su lado al varón citado anteriormente. Dicho individuo al verse descubierto se dio a la fuga de forma rauda.

Detienen a agricultor

Su hija con señas y una terminología especial indicó que el varón había mantenido relaciones sexuales con ella. La Policía inició su búsqueda estando en el tiempo de flagrancia delictiva.

Luego de hacer las averiguaciones se constituyeron al domicilio de Francisco Feliberto Llanos Benito logrando ubicarlo y notar que presentaba síntomas de ebriedad. Fue trasladado en calidad de detenido hasta la comisaría de Ilabaya a fin de efectuar las diligencias de ley.

Víctima es vulnerable

La madre señaló que su hija sufre una discapacidad por lo cual es una persona vulnerable y que cuenta con el carné del Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS).

Se comunicó del hecho al fiscal provincial mixto de Jorge Basadre Javier Chura Inquilla y se solicitó diferentes exámenes para certificar la presunta agresión sexual.