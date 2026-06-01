En la ciudad de Huancayo, un total de 465 establecimientos de diversos rubros, fueron sancionados por insalubridad, por parte de la Unidad de Bromatología de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH). Según detalló el funcionario, Jesús Vila Retamozo, son los del sector gastronómico los que presentan la mayor cantidad de multas.

Operativos

En lo que va del año se realizaron diversos operativo en conjunto con el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Prevención del Delito, Seguridad del Estado de la Policía Nacional del Perú (PNP), Dirección Regional de Salud Junín (Diresa), encabezados por la Unidad de Bromatología de la MPH.

“Los operativos que realizamos se dan todo el año, pero se intensifican cuando estamos próximos a fechas festivas. En restaurantes, pollerías, cevicherías y otros, encontramos deficiencias de insalubridad como presencia de cucarachas, utensilios contaminados, presencia de óxido o hasta alimentos guardados”, mencionó el jefe de Bromatología MPH, Jesús Vila.

Algunos de los locales que son reincidentes terminan siendo clausurados por la Oficina de Ejecución Coactiva, luego del informe presentado de Bromatología.

En segundo lugar con la mayor cantidad de multas son los hospedajes, donde se hallaron colchones y sábanas con hongos, fluidos corporativos, presencia de suciedad y otros que podría afectar a los huéspedes.

Le siguen los comercios en el damero de la ciudad y aledaños, como mercados donde se hallan productos vencidos, en estado de descomposición o presencia de excreta de roedores.

“La multa que se aplica es del 100% de la UIT con oportunidad para que presente su descargo. Solo en las últimas dos semanas ya se sancionó a más de 15 negocios y clausuramos un hospedaje y un chifa, no solo del centro de Huancayo, también de los barrios periféricos como San Carlos y otros”, agregó Vila.

El consumo de estos productos podría generar un daño en la salud como infecciones estomacales a corto, mediano o largo plazo.