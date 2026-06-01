Tres hombres que se encontraban pernoctando en las áreas verdes del óvalo La Marina, en la urbanización Santa María, fueron retirados por personal de serenazgo de Trujillo.
Uno de los sospechosos había instalado un colchón y se cubría del frío con una frazada. Al parecer, tenía planeado quedarse varios días, ya que tenía diversos objetos de uso personal.
El personal edil también retiró cartones y mantas que empleaban los jóvenes para dormir en el lugar.
De esta manera, los agentes consiguieron recobrar la tranquilidad, el orden y la seguridad en la zona.
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