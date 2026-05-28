A pocos días de la segunda elección presidencial programada para el próximo 7 de junio, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica viene reforzando sus labores de difusión, orientación y capacitación en diferentes provincias de la región.

Orientación electoral

Las actividades se desarrollan en las provincias de Ica, Nasca y Palpa, además del centro poblado Valle Las Trancas, ubicado en el distrito de Vista Alegre, con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre el desarrollo de la jornada electoral y promover una participación responsable.

Como parte de las acciones previas al proceso electoral, personal de la ODPE también realiza capacitaciones dirigidas a los ciudadanos que fueron seleccionados como miembros de mesa, a fin de garantizar el correcto desarrollo de la votación y el escrutinio durante la jornada electoral.

Durante las jornadas informativas, se brinda orientación sobre las funciones que deberán cumplir los miembros de mesa, así como recomendaciones para agilizar el proceso de sufragio y evitar inconvenientes el día de las elecciones.

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