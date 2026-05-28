La avenida Ricardo Palma, en el sector de Umacollo, continúa cerrada y sin culminar pese a que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) anunció que la obra debía entregarse entre el jueves 28 y viernes 29 de mayo, dicha situación genera malestar entre comerciantes y vecinos, quienes denuncian pérdidas económicas e inseguridad.

Durante un recorrido realizado por la zona intervenida se constató la ausencia de maquinaria pesada y trabajadores ejecutando labores. Únicamente tres vigilantes permanecían en el área restringida, mientras las barricadas continúan bloqueando el tránsito vehicular y peatonal en varios tramos de la vía.

REDUCCIÓN

Los comerciantes afectados señalaron que, desde el inicio de los trabajos, el pasado 4 de mayo, las ventas disminuyeron entre 70% y 80%. Restaurantes, ópticas, florerías, tiendas comerciales y un grifo reportaron una drástica reducción de clientes debido al cierre prolongado y al polvo generado por la obra inconclusa.

Asimismo, trabajadores de una empresa avícola indicaron que la restricción vehicular viene complicando el ingreso de mercadería. En varias ocasiones, los propios trabajadores tuvieron que retirar temporalmente las barreras para permitir el acceso de camiones de reparto y abastecer sus negocios.

La preocupación también crece por la inseguridad en la zona, según denunciaron los propietarios de locales, después de las cinco de la tarde las calles quedan prácticamente desiertas, situación que estaría siendo aprovechada por personas sospechosas que rondan los negocios durante las noches.

RESPUESTA

A través de un comunicado oficial, la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) informó que los trabajos de mejoramiento vial continúan ejecutándose y que la culminación está prevista para el 29 del presente mes. Además, se anunció que realizará una evaluación técnica sobre los plazos establecidos y posibles incumplimientos de la empresa contratista.