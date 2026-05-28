Dos comerciantes realizaron una grave denuncia que podría involucrar a policías de la provincia de Camaná. Aseguran que los agentes les robaron más de 110 mil soles, entre mercadería y dinero en efectivo, durante un supuesto operativo realizado en la vía hacia el asentamiento minero de Secocha, ubicado en el distrito de Mariano Nicolas Valcárcel.

El caso ocurrió la madrugada del 10 de mayo. Jessica Q. Q. y Cristian C.M. relataron que minutos después de la 1 de la madrugada, mientras viajaba hacia Secocha, la unidad se detuvo cerca del puente Urasqui donde había una camioneta oscura con lunas polarizadas de donde descendieron seis hombre vestidos con trajes de la Policía Nacional.

Los seis supuestos agentes le exigieron la entrega de sus documentos de identidad y luego comenzaron a revisar sus pertenencias apoderándose de 20 mil soles en efectivo. Luego los llevaron hacia un descampado en medio de una chacra donde descargaron su mercadería consistente en sacos de maíz, cebada y seis cajas de explosivos valorizados en 90 mil soles.

Los supuestos agentes que serían de Urasqui les habrían pedido 30 mil soles para recuperar su mercadería y tras asegurar que realizaron contacto con los agentes para la entrega del dinero, esto no se concreto, formalizando su denuncia. El caso es investigado por el fiscal Alan Gordillo de Camaná.