La agroexportadora Agrokasa fue distinguida por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en la primera edición del Premio Nacional Empresas Generadoras de Empleo, un reconocimiento que destaca a las organizaciones comprometidas con la promoción del trabajo digno y formal en el Perú.

Trabajo formal

La agroexportadora recibió este galardón tras haber generado más de 16 mil oportunidades laborales durante el 2025 en sus sedes de Ica, Pisco y Barranca.

La ceremonia de premiación se realizó en Lima y reunió a representantes de los principales gremios empresariales y entidades del Estado, con el fin de aplaudir el esfuerzo de las corporaciones que apuestan por el talento y la descentralización laboral.

Edward Villalobos Marín, gerente de Recursos Humanos, recibió el reconocimiento de manos del viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral, Miguel Ángel Vegas Carrera.

Durante la actividad, el titular del MTPE destacó que más de 63 000 ciudadanos lograron insertarse exitosamente en el mercado laboral formal durante el último año.

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