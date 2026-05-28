Una mujer presentó denuncia en la Comisaría Emilio Román Saravia del distrito de Grocio Prado contra su expareja por violencia familiar y amenaza. María A. de 38 años contó que el sujeto J. Fajardo (35) llegó a su vivienda con aliento alcohólico y tras presuntamente haber consumido estupefacientes, exigiendo ver a su menor hijo. Ella, debido a la condición en la que se hallaba el hombre negó su ingreso, desatándose la agresión.

Amenaza con matarla

El caso se registró en la jurisdicción grociopradina y de acuerdo con la versión de la mujer, el agresor tiene problemas con el consumo de sustancias alucinógenas. Cuando este llega a la casa tenía conducta agresiva y lejos de calmarse para ver a su hijo comenzó con las amenazas. La fémina señaló a la policía que su expareja dijo que la iba a matar, que la llevaría a la playa para torturarla y picarla. Ella decidió mantenerse refugiada en su casa. Ante la negativa de María, el hombre se alejó del frontis de la casa, pero no se fue. El denunciado aprovechó un descuido para trepar la pared de la parte posterior para ingresar a la casa donde se encontraba la mujer con el niño aterrados por lo que había sucedido. La policía al conocer el hecho realizó la detención de Fajardo, quien fue puesto a disposición de la Sección Familia de la comisaría distrital para ser investigado por los actos de violencia familiar.

Esta semana en este mismo distrito, una pareja acabó en la jefatura policial luego de protagonizar una escena violenta. La mujer refirió a las autoridades que su conviviente la jaló de los cabellos y en su intento de defenderse sufrió también lesiones en el brazo derecho. Mientras que el agresor en su defensa expuso que tenía herida en los dedos de la mano causados por la fémina. Para esclarecer los hechos ambos quedaron detenidos.

Los casos de violencia familiar al igual que los actos de la criminalidad siguen siendo parte de la coyuntura local. Lamentablemente algunos de estos episodios de maltrato han acabado en feminicidio y otros con la oportuna participación de la comunidad ha permitido la intervención temprana de la policía para detener la agresión y conducir al agresor en calidad de detenidos ante las autoridades correspondientes.

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