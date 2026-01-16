Gustavo Palacio Antón desde el sábado no regresa a su vivienda ubicada en el sector San Isidro del distrito de Pueblo Nuevo. Sus familiares han recurrido a la policía, y con frecuencia recorren las calles de la provincia en búsqueda de cualquier información que ayude a dar con la ubicación de esta persona, que días antes había sido víctima de amenaza de muerte por sujetos de nacionalidad colombiana.

Búsqueda continúa

La última persona que vio a este hombre es su pareja. Ella, refiere que se fue a trabajar y él permaneció en la casa. Sin embargo, cuando regresó ya no lo encontró. Caída la noche seguía sin aparecer. La mujer comunicó a su suegra, y aunque lo buscaron por todos lados no había ninguna señal. La denuncia por su desaparición fue recibida en la comisaria de Pueblo Nuevo, iniciándose acciones de búsqueda.

Pero, Gustavo Palacio sigue desaparecido. La familia revela que este hombre recibió amenaza por una deuda económica que mantiene con extranjeros. No obstante, aún no se confirma si el motivo por el que salió del inmueble donde residía este relacionado con los colombianos. La madre, hermana y la pareja de esta persona solicitan a la policía continuar con las investigaciones para su pronta ubicación.

