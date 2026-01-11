El asesinato de una madre de familia y su hijo tiene un autor y un móvil. Según información brindada por la policía el crimen fue perpetrado por un ciudadano de nacionalidad colombiana, que fue capturado tras el ataque, orquestado por un presunto ajuste de cuentas. Se trata de Danian Estiven Gonzáles Torres (26), quien registra antecedentes en su país de origen y además ha purgado condena efectiva por más de cinco años.

Sujeto detenido

Como se recuerda, el viernes minutos antes del mediodía, César Antonio Pachas Gonzáles y su madre Anamelva Gonzáles Raymundo fueron atacados a balazos en la primera cuadra de Sebastián Barranca, en Pueblo Nuevo. El primero fue conducido en auto hasta emergencia del hospital San José, pero llegó cadáver. Mientras que su progenitora, ingresó después por atención de emergencia, sin embargo sus heridas fueron letales.

Los agentes comenzaron con las investigaciones para esclarecer este primer baño de sangre del 2026 sucedido en la provincia de Chincha. Las pesquisas llevaron a la detención del extranjero, ubicado por el personal del Departamento de Investigación Criminal. De acuerdo con la policía la sindicación de testigos apuntan al colombiano como el autor principal del hecho criminal que aterrorizó a la ciudadanía.

El sospechoso permanece en calidad de detenido en la sede especializada. Asimismo, se identificó que el suceso violento estaría relacionado con los préstamos informales conocidos como “gota a gota”. La policía señala que Danian Stiven ha estado involucrado en el delito de tráfico ilícito de drogas, habiendo purgado condena en prisión por más de cinco años en su país natal. Pero, este no habría actuado solo en el doble crimen.“

La policía actuó de manera inmediata, ya hay una respuesta”, detalló el coronel José Porras Cuba. Refirió el oficial que el colombiano ha sido identificado como uno de los que participó en el hecho de sangre, y que además ya había sido visto visitando a las víctimas por el caso de los préstamos “gota a gota”. Indicó que la policía continuará con los trabajos para demostrar técnicamente la implicancia del extranjero en el asesinato de una madre y su hijo.

EL DATO: El jefe policial de Chincha Porras Cuba, tras su llegada a la ciudad ha comenzado con reuniones con autoridades locales para sumar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad en todas sus modalidades.

VIDEO RECOMENDADO