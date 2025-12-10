La violencia armada vuelve a sacudir a la provincia de Chincha. En medio del creciente malestar ciudadano por el avance de la delincuencia, dos hombres resultaron heridos tras un nuevo ataque con proyectil de arma de fuego registrado en el asentamiento humano El Salvador, en el distrito de Pueblo Nuevo.

Ataque criminal

El hecho ocurrió la noche del lunes 8 de diciembre, aproximadamente a las 7:15 p.m., cuando desconocidos abrieron fuego contra dos jóvenes que se encontraban en la zona. Las víctimas fueron identificadas como Alexánder T. C., de 26 años, y Aldo B. G. A., de 32. Ambos fueron trasladados al hospital San José de Chincha.

Los disparos alarmaron a los moradores del sector, quienes aseguran que los ataques con arma de fuego se han vuelto frecuentes en los últimos meses, sin que se perciba una respuesta contundente de las autoridades para frenar la ola en la provincia chinchana.

Personal de la DEPINCRI inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del ataque y establecer si se trata de un ajuste de cuentas, un caso de sicariato o un acto de violencia asociado a bandas criminales, entre otros.

