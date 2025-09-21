El asentamiento humano Micaela Bastidas, en el distrito de Pueblo Nuevo, la tarde del viernes fue escenario de un violento ataque criminal. Una persona herida de bala fue el saldo del conflicto, al parecer, originado entre facciones rivales. La policía considera que se trata de un posible ajuste de cuentas y mantiene abierta la investigación para la identificación y captura de los autores.

Atentado criminal

Hasta Micaela, uno de los sectores con carencia de seguridad ciudadana, ingresaron sujetos de identificación aún desconocida. Estos tenían por encargo perpetrar el hecho sangriento y aparentemente sabían la hora y lugar en donde se encontraba su víctima. A bordo de un vehículo menor, cuyas características se investigan, comenzaron a realizar los disparos.

Los proyectiles de arma de fuego estaban dirigidos contra un grupo de personas que consumían licor en la vía pública. Entre ellos se encontraba Franco L.C. de 31 años, quien registra intervención policial, cuando tenía 25 años. Esta persona fue herida y tras la fuga del autor material y su compinche lo condujeron al servicio de urgencia del Hospital San José de Chincha, por atención médica.

El disparo fue a su cabeza afortunadamente solo hubo roce, según señala una fuente consultada por este medio. Franco sobrevivió y permanece en observación de los galenos. Los agentes del Departamento de Investigación Criminal de Chincha han iniciado con las diligencias para esclarecer este hecho y ubicar a los culpables. No se descarta que el móvil del hecho este motivado por venganza.

Cabe señalar que semanas atrás en la provincia de Chincha hubo una disputa entre facciones extranjeras involucradas en actos ilícitos. Como consecuencia de estos episodios violentos hubo dos venezolanos asesinados con arma de fuego, en la jurisdicción de Grocio Prado. Uno de los occisos -según la policía- pertenecía a la organización criminal “Hijos de Dios del tren de Aragua”.

