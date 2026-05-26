El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, defendió la autonomía de la institución y afirmó que la política monetaria no responde a posiciones ideológicas de izquierda o derecha. Estas declaraciones fueron realizadas en Ayacucho, durante su visita a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde recibió el título de doctor honoris causa.

El titular del BCR señaló que la independencia de la autoridad monetaria es un elemento necesario para evitar medidas que puedan afectar el desempeño económico. Asimismo, sostuvo que la permanencia de este modelo depende de la existencia de consensos que permitan mantener reglas estables en el tiempo.

“Lo importante es la autonomía. Una autonomía solo se puede mantener si hay un consenso en el que no se realizan políticas que terminen siendo perjudiciales. Y esto no es de izquierda o derecha, no hay una política monetaria de izquierda o derecha”, señaló ante el público.

Destacó la fortaleza del sol peruano

Durante su presentación, Velarde también dirigió un mensaje a los jóvenes y utilizó la evolución del tipo de cambio para explicar la importancia de mantener una economía estable. Según indicó, la moneda peruana presenta actualmente una posición más sólida en comparación con la que registraba a inicios de este siglo.

El presidente del BCR recordó que entre 1975 y el año 2000 el país atravesó un prolongado proceso de depreciación monetaria. A partir de esa comparación, resaltó que el comportamiento del sol en las últimas décadas ha contribuido a fortalecer la confianza en la economía nacional.

“El tipo de cambio hoy en sol está 4 % más fuerte de lo que estaba en 2000. Entre el 75 y el 2000, el tipo de cambio se devaluó 10 mil millones por ciento; estoy hablando de diez ceros”, resaltó.

Tras culminar la actividad, el presidente del Banco Central recibió muestras de reconocimiento por parte de los asistentes. A su salida de la casa de estudios, varias personas lo aplaudieron y le entregaron imágenes de Jesús Nazareno, considerado patrono de la ciudad ayacuchana.