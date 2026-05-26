La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) está terminando de elaborar el expediente técnico para ejecutar un proyecto de mejoras integrales para peatonalizar los pasajes San Agustín y Armas, brindando espacios seguros, ordenados y accesibles para todos los vecinos y turistas.

“El cambio de redes que hizo Sedalib en el pasaje San Agustín nos permite ahora intervenir en esta obra que se impulsa desde el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT), para la puesta en valor del centro histórico”, precisó Mario Reyna Rodríguez, alcalde de Trujillo.

Se estima un valor referencial de poco más de un millón de soles, pero eso lo determinará finalmente el expediente técnico, que será convocado a licitación pública para su ejecución.

El proyecto es resultado de un diagnóstico en campo realizado por el equipo técnico del PAMT, como parte del Plan de manejo y revitalización de los espacios públicos y fortalecimiento del centro histórico de Trujillo y la Recuperación del patrimonio histórico monumental, priorizando así la movilidad peatonal sobre el tránsito vehicular, garantizando accesibilidad universal, seguridad y confort urbano.

Se prevé contar con pavimento con bloques de concreto y elementos podo táctiles con criterios de accesibilidad universal. En mobiliario urbano se incluye: jardineras ornamentales de concreto con detalle bruñado, bancas de madera, farolas ornamentales, tachos de basura de fierro, bolardos de fierro forjado, separadores vehiculares, señalización horizontal y piso podo táctil.

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