Un grupo de estudiantes tomó las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali y bloqueó los accesos al campus durante la madrugada de este martes. La medida busca que las autoridades atiendan un pliego de 21 demandas que incluye la renovación de los actuales directivos y la implementación de mejoras en distintos servicios universitarios.

Los manifestantes sostienen que varios problemas que afectan a la comunidad estudiantil permanecen sin solución desde hace aproximadamente dos años. Por ese motivo, decidieron iniciar la protesta con el objetivo de obtener respuestas concretas sobre sus principales reclamos.





¿Qué exigen los alumnos?

Entre las demandas presentadas figura la modernización de la biblioteca universitaria y el fortalecimiento de las actividades de investigación científica. Los estudiantes consideran que estos servicios requieren una mayor atención para contribuir a la formación académica dentro de la institución.

Otro de los pedidos está relacionado con la adopción de medidas para prevenir y atender casos de acoso sexual y hostigamiento dentro del campus. Asimismo, solicitan una mayor asignación de recursos para residencias universitarias y programas de apoyo económico dirigidos a estudiantes procedentes de zonas rurales.

Según los manifestantes, estas ayudas son necesarias para que muchos jóvenes puedan continuar sus estudios superiores. Asimismo, sostienen que las actuales condiciones representan una dificultad para quienes deben trasladarse desde localidades alejadas para acceder a la educación universitaria.

Los estudiantes también exigen cambios en los procedimientos para la obtención de títulos profesionales. De acuerdo con sus denuncias, los trámites pueden extenderse durante varios meses, retrasando el ingreso de los egresados al mercado laboral.

Otro de los cuestionamientos está relacionado con el destino de los recursos económicos de la universidad. Los alumnos señalan que los fondos no estarían llegando de manera adecuada a laboratorios, aulas y otros espacios vinculados a la formación académica.

Frente a esta situación, solicitan la intervención de la Contraloría para realizar una revisión de las cuentas institucionales. El objetivo es verificar la utilización de los recursos y garantizar que sean destinados a las necesidades de la comunidad universitaria.

Autoridades supervisan la protesta

La medida de fuerza motivó la presencia de diversas entidades encargadas de supervisar el desarrollo de la protesta. Representantes de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía de Prevención del Delito y la Policía Nacional se trasladaron al lugar para monitorear la situación.

Las autoridades buscan prevenir incidentes y garantizar que las actividades se desarrollen dentro de un marco de seguridad. Hasta el momento, el seguimiento se mantiene con el propósito de evitar enfrentamientos o situaciones que afecten el orden público.

Los universitarios aseguraron que la protesta se desarrolla de manera pacífica y rechazaron cualquier acto contrario a la ley. Asimismo, señalaron que mantendrán la medida mientras no exista una respuesta a las demandas planteadas.

Los manifestantes también expresaron su disposición a participar en una mesa de diálogo con las autoridades correspondientes. A través de este mecanismo esperan abordar cada uno de los puntos incluidos en su pliego de reclamos y alcanzar acuerdos que permitan atender sus solicitudes.