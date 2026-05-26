El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) comenzó con la construcción del Centro de Acogida Residencial Especializado (CAR) de Camaná, infraestructura destinada a brindar atención integral a niños, adolescentes y adultos con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

La ceremonia se desarrolló en el distrito de Samuel Pastor con la presencia del gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, el gerente general del GRA, Berly Gonzáles Arias; el jefe de la Oficina de Supervisión de Inversiones y Transferencias del GRA, Sulpicio Choque Cuno; el gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Fernando Isuiza Prado, funcionarios, autoridades locales y futuros beneficiarios del proyecto.

La obra que se ejecuta bajo la modalidad de Obras por Impuestos tiene una inversión de S/ 20,990,956.24. La infraestructura incluirá zonas residenciales, piscina terapéutica, salas de hidroterapia, consultorios de psicología y terapia de lenguaje, talleres multiusos, áreas verdes y ambientes adaptados para garantizar accesibilidad universal.

En su discurso el gobernador regional destacó la perseverancia y esfuerzo de las personas con discapacidad. Asimismo, valoró la unidad y compromiso de los beneficiarios para hacer realidad esta importante obra.

“Valoro la lealtad entre ustedes y la capacidad de convertir los acuerdos en acciones concretas”, señaló.