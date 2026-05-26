El consejero regional por la provincia de Trujillo Robert De La Cruz volverá al banquillo de los acusados. El Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Trujillo, a cargo del juez Juan Bendezú Villena, lo citó para este 4 de junio, a las 2 de la tarde, para que responda por la investigación que se le sigue por el presunto delito de usurpación agravada.
El Ministerio Público solicita que se le imponga una condena de 6 años y 8 meses de cárcel para el consejero, a quien se le acusa de ordenar la demolición de unas estructuras en el mercado La Hermelinda. El caso se remonta a abril de 2020, época en la que De La Cruz era regidor del municipio de Trujillo y participó de un operativo edil que buscaba liberar espacios ocupados de manera irregular.
La citación se estableció ayer, luego que el juzgado revisara imágenes ocurridas el día del incidente. Además, se informó que el 4 de junio se continuarán analizando otros videos, durante una hora.
Robert De La Cruz cuestionó la demora para resolver su caso. Agregó que el juicio lleva 7 meses 20 días sin que se emita un fallo.
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