A un año de conmemorarse el pontificado del papa León XIV se realizó la develación y bendición del busto del Sumo Pontífice en la parroquia Nuestra Señora de Monserrate en Trujillo, que fue fundada por Robert Francis Prevost cuando realizó su labor sacerdotal en esta ciudad.

VER MÁS: Trujillo celebra pontificado del papa León XIV

La representación escultórica de bronce mide aproximadamente 1.90 metros desde la base y fue donada y enviada desde Chicago, Estados Unidos, por una familia amiga del papa desde su juventud.

Así lo reveló el padre Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos y exalumno, hace 30 años, del entonces padre Robert Francis Prevost. Mencionó que esa familia hizo el donativo como muestra de agradecimiento por haber conocido al Sumo Pontífice.

ESTRECHA RELACIÓN

El padre Ramiro Castillo remarcó el vínculo profundo que une a León XIV con Trujillo y recordó que durante su estadía de más de diez años en la ciudad, el entonces padre Robert Francis Prevost fundó dos conventos y dos parroquias; además, dejó sembrada la idea de un colegio que finalmente abrió sus puertas en 2022. Se trata del colegio San Agustín.

De la misma manera, el religioso resaltó el contexto en que el futuro papa llegó al Perú, cuando el país atravesaba una recesión económica tras la época del terrorismo.

“Él llegó en un momento muy difícil, con una recesión económica tremenda y el problema del terrorismo. Él no dijo me voy porque hay mucha violencia, hay mucha pobreza. Al contrario, se quedó”, comentó.

SU LEGADO

El padre Ramiro Castillo sostuvo que el principal legado que dejó Robert Francis Prevost en todos los lugares en los que vivió en el Perú fue el anuncio del evangelio.

“Él (papa) hoy en día está hablando mucho de la paz y desde que estuvo aquí una forma de trabajar era yendo a ver a los más necesitados, visitar a los pueblos jóvenes, trabajar con ellos. Era una forma de devolverle la dignidad de seres humanos. Caminó con los pobres, con los que más necesitan y ese es su legado”, enfatizó.

TURISMO

Ayer también se inauguró en uno de los ambientes de la parroquia Nuestra Señora de Monserrate una Sala Interpretativa de la vida del papa, donde se muestran imágenes de su labor apostólica en Trujillo. La gerenta regional de Comercio, Turismo y Artesanía de La Libertad, Angélica Villanueva, dijo que esto es parte del denominado turismo religioso.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad