La presidenta del Consejo Regional La Libertad, Leyla Espir, pidió resultados en la lucha contra la delincuencia al nuevo jefe de la Región Policial La Libertad, general PNP Ricardo Espinoza Cuestas.

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Más acción

La titular de la Mesa Directiva dijo que se necesitan mejorar las labores de inteligencia e investigación criminal para frenar el accionar de las bandas delictivas que van dejando 67 muertos en lo que va del año.

Espir lamentó que durante la gestión del exjefe policial Franco Moreno no se haya visto resultados, a pesar de que el Gobierno Regional invirtió en vehículos, logística y equipos tecnológicos. Además, el pasado 25 de abril, llegaron a este departamento 500 agentes para incorporarse a la lucha contra el crimen.

“Estamos en una situación sumamente crítica. Hemos tenido varios cambios de generales en los últimos años y no hemos visto un trabajo eficiente, no hemos visto resultados. Creo que por nuestra parte hemos tratado de contribuir con el equipamiento, pero vemos que eso no nos ha ayudado a ver un resultado en campo o que las estadísticas de criminalidad bajen, todo lo contrario”, aseguró.

Al pleno

La presidenta del Consejo Regional también adelantó que en los próximos días citarán a sesión al general Ricardo Espinoza, para que informe el plan que establecerá para reducir los índices de criminalidad.

“Estamos dejando pasar unos días para que el general pueda terminar de establecerse y tenga ya mapeada la región. Vamos a citarlo al Consejo porque es importante conocer cuál es la mirada que él tiene, cuál es el plan de trabajo que va a plantear para la intervención de la inseguridad ciudadana en la región la Libertad”, acotó.

Espir también dijo que enviarán un oficio al jefe policial para consultarle sobre el estado del Laboratorio de Criminalística, que estaría cerrado a pesar de haber sido inaugurado el 31 de marzo. “La Comisión de Defensa Nacional del Consejo Regional va a hacer seguimiento a esto, esperando que se corrijan este tipo de cosas”, manifestó.

Hay que indicar que el general Espinoza aseguró el último martes que centrará sus esfuerzos en capturar a los integrantes de las bandas “Los Pulpos” y “La Jauría”, responsables de la mayoría de asesinatos y extorsiones en la región.