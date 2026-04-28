La presidenta del Consejo Regional La Libertad, Leyla Espir, confirmó que el pleno citará al nuevo jefe de la Región Policial, general Ricardo Espinoza Cuestas, para que informe el plan de trabajo que implementará para frenar la ola criminal que golpea a este departamento.

VER MÁS: Remueven del cargo al jefe de la PNP en La Libertad

BAJO AMENAZA

La titular de la Mesa Directiva lamentó que la región siga siendo azotada por hechos delictivos como los ocurridos el último fin de semana en Florencia de Mora, que dejó dos muertos y 10 heridos, y en Alto Trujillo, en donde dinamitaron dos viviendas en construcción.

Por eso, dijo que se necesita conocer con urgencia cuáles serán las nuevas estrategias que traerá el oficial, que reemplazará en el cargo al general Franco Moreno Panta.

“Vamos a esperar un tiempo prudencial para que el nuevo general (Ricardo Espinoza) pueda identificar y mapear el territorio, la estrategia, el trabajo que va a implementar en nuestra región, y de manera oportuna, en su momento, lo llamaremos a sesión de Consejo Regional para conocer los detalles de su plan de trabajo”, aseguró.

Leyl Espir también cuestionó que se empiecen a normalizar los actos criminales que ocurren en La Libertad.

“Ahora, en realidad, lo vemos de manera más frecuente, lo vemos a diario, es del día a día y siento que, incluso, ya se ha llegado a canalizar como algo normal, lo que está sumamente mal”, aseveró.

PIDE COMPROMISO

La consejera dijo esperar “mayor compromiso” de parte del nuevo jefe policial de La Libertad y el equipo que llegará junto a él para luchar contra el crimen.

“Desde el Consejo Regional esperamos que tras esta nueva designación se obtengan mejores resultados, vamos a ir mirando en todo momento, como siempre lo hemos hecho desde nuestro trabajo de fiscalización, el trabajo y los resultados que se puedan ir dando”, indicó.

La presidenta del Consejo Regional también lamentó que, a pesar del apoyo que realizó el Gobierno Regional comprando vehículos y equipos tecnológicos, la anterior gestión policial no haya obtenido “resultados efectivos”.

“Necesitamos de trabajo de inteligencia porque qué ganamos equipándolos y trayendo una serie de temas logísticos si no hay un trabajo de inteligencia para poder atacar de manera específica a la criminalidad, para poder desarticular a las bandas criminales”, acotó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad