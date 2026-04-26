Radical. A menos de cuatro meses de que el general PNP Franco Moreno Panta asumiera la jefatura de la Región Policial La Libertad, el comandante general de la PNP Óscar Arriola Delgado, en un evento público desde Trujillo, confirmó ayer el cambio del mencionado oficial al Estado Mayor General en Lima.

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El anuncio lo hizo en presencia del ministro del Interior, José Zapata Morante, y otras autoridades de la localidad que se habían dado cita a la Plaza de Armas de Trujillo para participar de la presentación de 500 nuevos policías que fueron destacados de forma permanente para esta región.

SORPRESIVO

“Como en todas las organizaciones e instituciones, se presentan cambios: en esta oportunidad, el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas será en los próximos días, si es que no es mañana (hoy), el nuevo jefe de la Región Policial La Libertad para que continúe el trabajo serio que ha hecho el general PNP Franco Moreno Panta”, manifestó el comandante general de la PNP Óscar Arriola durante su discurso de orden.

Aunque algunas voces sostienen que la inesperada salida de Moreno se debe a un intento de oxigenar a la Policía en La Libertad, lo cierto es que el contexto en el que se toma esta decisión no es nada favorable para el general.

DESCONFIANZA

Ocurre que en la víspera, el Octavo Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de La Libertad dictó 18 meses de prisión para cuatro suboficiales de la PNP que habían sido detenidos en la provincia de Pataz acusados de presuntamente haber participado en el secuestro de una mujer, a cuya familia exigían S/ 40 mil para liberarla.

Este suceso generó indignación y desconfianza en la población hacía la Policía, pues acrecienta la sensación de inseguridad en una región donde las bandas criminales aparentemente se burlan de la autoridad y operan con impunidad.

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SANGRE Y MUERTE

Además de ello, 62 asesinatos en los primeros cuatro meses del año son cifras que juegan en contra de la gestión de Moreno, pues estos crímenes ocurrieron en su gran mayoría en provincias declaradas en estado de emergencia por la inseguridad.

En efecto, 17 homicidios se han perpetrado en Chepén. Le siguen Trujillo (16), Pataz (11), Ascope (7), Virú (5), Pacasmayo (2), Sánchez Carrión (1), Otuzco (1), Santiago de Chuco (1) y Gran Chimú (1).

ES UN RETO

En sus primeras declaraciones a los periodistas, el general PNP Ricardo Espinoza Cuestas, nuevo jefe de la Policía en La Libertad, dijo que asume esta designación como un reto. “No tomo este cambio como algo rutinario, sino como algo más, pues mis abuelos son trujillanos y yo voy a poner todo de mi parte para no defraudar a esta hermosa ciudad. Vengo con toda la experiencia y vamos a explotar toda la capacidad tecnológica con la que contamos en esta región”, aseguró.

Prometió mejorar la seguridad ciudadana y calificó de “cobardes” a los delincuentes que se esconden detrás de un celular para extorsionar. “Sus días están contados, ya verán los resultados”, afirmó.

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