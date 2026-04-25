Tras un minucioso trabajo de investigación, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha detectado que en 15 instituciones educativas de la provincia de Trujillo hay alumnos en alto riesgo social, pues son vulnerables a verse involucrados en situaciones de violencia, consumo de drogas, deserción escolar y hasta de ser captados por organizaciones criminales.

Ante este contexto, la División de la Policía Comunitaria (DIVPOCOM) tuvo la iniciativa de implementar y poner en marcha desde hoy el Programa de Intervención Psicosocial e Impacto Vivencial “Decido Mi Futuro”. Este proyecto se ejecutará en articulación con la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell) y otras instituciones públicas.

El programa constituye una estrategia innovadora de prevención, sustentada en un enfoque de derechos humanos, intervención psicosocial y fortalecimiento de factores protectores que priorizan una mediación formativa, reflexiva y no punitiva.

PROMOTOR

El coronel PNP Jorge Domínguez Calle, jefe de la DIVPOCOM en La Libertad y responsable de ejecutar y conducir el programa “Decido Mi Futuro”, explicó ayer, durante una ceremonia de presentación, que se trata de una intervención de alto impacto diseñada para reducir los factores de riesgo asociados a conductas infractoras en colegiales.

“El objetivo es fortalecer las habilidades socioemocionales, promover toma de decisiones responsables y consolidar un proyecto de vida positivo en los estudiantes”, recalcó el alto oficial.

Detalló que la primera fase de este programa consistió en realizar una focalización y diagnóstico de la situación, para luego empezar a articular acciones con instituciones como la Grell, Colegio de Psicólogos, Ministerio Público, Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) y otras entidades públicas y privadas.

“Se hizo una identificación de instituciones educativas, se ha seleccionado estudiantes bajo criterio de riesgo y mediante una línea de evaluaciones psicológicas y sociales. Una segunda fase tiene que ver con talleres socioemocionales, terapias, charlas y experiencias vivenciales para sensibilizar al menor sobre las consecuencias legales y sociales de las conductas infractoras”, manifestó.

De la misma manera, el coronel PNP Jorge Domínguez comentó que en la tercera parte del programa se desarrollará la proyección personal, para ver la vocación profesional del estudiante y su proyección de vida.

En la cuarta fase se realizará una evaluación y monitoreo. “Se medirán resultados mediante análisis comparativos pre y post test para determinar el impacto de la intervención”, resaltó.

RESERVA

Rufino Rodríguez, titular de la Grell, informó que la Policía tiene focalizados a los colegios de alto riesgo y ya seleccionó a los estudiantes y coordinó con los padres de familia, quienes tendrán que dar la autorización para trabajar con sus menores hijos. El funcionario dijo que por estrategia se ha optado por no brindar el nombre de los colegios en los que se aplicará este programa como un piloto.

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