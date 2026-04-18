En los últimos cuatro años, la Policía Nacional del Perú (PNP) ha intervenido en la región La Libertad a 1,550 menores de edad vinculados a hechos delictivos y a decir del titular de la Gerencia Regional de Educación de La Libertad (Grell), Rufino Rodríguez Román, un alto porcentaje de estos adolescentes eran colegiales.

El funcionario sostuvo que el tema ya era considerado y atendido como un problema muy sensible, pero lo acontecido la mañana del último jueves en la I.E. Marcial Acharán (Centro de Capacitación Técnica e Innovación – Cecat), situada en la urbanización el Bosque, en Trujillo, cuando se descubrió a dos escolares portando un arma de fuego dentro del colegio, ha encendido las alarmas y obligado a las autoridades a tomar medidas urgentes para afrontar esta crítica situación.

EL CASO

Según narró Rufino Rodríguez, fue un compañero de los alumnos de iniciales W.B.R. G. (13) y M.E.C.S. (14) el que los vio manipulando el arma de fuego (revólver) dentro del colegio y de inmediato dio aviso a su profesora y esta a su vez comunicó a la Policía de la comisaría de La Noria.

En cuestión de minutos, dos agentes llegaron al colegio y tras revisar la mochila de uno de los estudiantes encontraron el arma de fuego. Ambos menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Familia.

El tema se torna mucho más grave, debido a que en su declaración uno de los estudiantes confesó que el revólver le fue encargado por un hombre mayor para que lo esconda. Se presume que se trata de un presunto delincuente que desde hace un buen tiempo es buscado por la Policía.

PLAN PILOTO

Ante este contexto, las autoridades de la Grell junto a representantes de la Policía y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ofrecieron ayer una conferencia de prensa en la que anunciaron que desde el 24 de abril se pondrá en marcha un plan piloto en 16 colegios para prevenir que los estudiantes sigan cayendo en las garras de organizaciones delictivas.

El coronel PNP Jorge Domínguez Calle, jefe de la División de la Policía Comunitaria en La Libertad, explicó que el proyecto (plan piloto) consiste en acudir a las instituciones educativas seleccionadas por la Grell, para identificar a los menores en riesgo y empezar a trabajar con ellos y sus familiares.

“Personal especializado del Colegio de Psicólogos de La Libertad van a participar de este plan y también Fiscalía, Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe). Nosotros como policías estamos preocupados porque cada vez más niños y adolescentes están involucrados en temas delictivos”, enfatizó.

El coronel PNP en situación de retiro Roberto Lanata Corcuera, jefe de la Sucamec en La Libertad, informó que en los siguientes días se empezará a ejecutar la campaña “Sucamec va a tu cole”, para dictar charlas a los estudiantes del quinto año de secundaria y sensibilizar a los menores sobre el uso indebido de armas de fuego.

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